«Всё безнадёжно» – бывший советник и враг Путина расстроил украинцев

Новости Украины

Россия будет добивать Украину, как угодно долго. Остановить её может только уход Путина или только такое поражение на поле боя, чтобы русские не могли от него оправиться, как минимум, ближайшее поколение.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший советник Путина, осевший в Вашингтоне либеральный экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Мариуполе сильно влияла до середины апреля, когда Мариуполь сковывал большую группировку российских войск. Поэтому общая ситуация останется прежней. Это означает, что цели, которые Путин поставил и 24 февраля, и неоднократно подтверждал это, нисколько не изменились. Никакой смены целей войны против Украины не произошло. Все, кто воспроизводит различные цитаты от различных российских деятелей из Кремля, которые говорят, посмотрите, как изменилась риторика – это не меняет той цели, которую поставил Путин. Эта цель заключается в том, чтобы уничтожить Украину как государство», – заявил Илларионов.

Он добавил, что неизвестно, будет ли такой же политика России без Путина, однако можно быть твёрдо уверенным, что с Путиным она будет продолжаться.

«Поэтому первый ограничитель – это физическое нахождение Путина во главе кремлёвского режима. Хоть эта тема болезненна для обсуждения в украинском обществе, мы понимаем, что это долгосрочная война. Она уже идёт 19 лет, если брать точкой отсчёта попытку захвата косы Тузла, или мы говорим о гибридной войне, она идёт с июля 2013 года, и если мы говорим о конвенциональной войне, она идёт с февраля 2014 года. Эта долгосрочная война будет продолжаться до того момента, пока во главе этого режима находится Путин. Но вторая часть – мы понимаем, что война может продолжаться так долго, насколько хватит ресурсов у сегодняшней России. К сожалению, у России довольно много ресурсов. И демографических, и вооружения. И мы видим, что и Путин, и кремлёвское руководство готовы жертвовать всем для того, чтобы осуществлять продолжение этой войны… Они будут продолжать эту политику до тех пор, пока либо в Кремле будет находиться Путин, либо до того момента, когда ВСУ совместно со всем украинским обществом и союзниками, и друзьями Украины нанесут военное поражение агрессору. Причём такое поражение, от которого агрессор не сможет оправиться в течение как минимум ближайшего поколения», – грустно рассуждал либерал.