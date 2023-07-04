Всё больше признаков, что Зеленский подорвёт АЭС накануне саммита НАТО

Любовь Смирнова.  
04.07.2023 14:49
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1351
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Запорожье, Терроризм, Украина


Появляется всё больше признаков, что режим Зеленского подорвёт Запорожскую АЭС накануне саммита НАТО и свалит вину за теракт на Россию, чтобы на фоне провала наступления ВСУ иметь какой-то довод необходимости увеличения помощи Киева.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Появляется всё больше признаков, что режим Зеленского подорвёт Запорожскую АЭС накануне саммита НАТО и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


 «От них можно ожидать абсолютно всё, и это не преувеличение… В моём родном Запорожье на днях были проведены учения, чтобы реально «закошмарить» город. Заявлено, что должны быть подготовлены к эвакуации 138 тысяч жителей территории Запорожской области – город Запорожье и ещё там около 20% подконтрольной Киеву территории области. А также 168 тысяч жителей Днепропетровской области.

Из Херсонской и Николаевской областей эвакуации подлежат 22 тысячи человек. Мало того, уже готовят 20 поездов, в которых по 2 тысячи человек должны помещаться для эвакуации с территории указанных областей. При этом в самом городе Запорожье подготовили три пункта для обмывки, снятия радиации с людей, чтобы не было распространения заражения в окружающую среду», – подчеркнул Рогов.

Еще два десятка сборных пунктов должны быть открыты для самостоятельной эвакуации населения. Все это должно подготовить к пониманию, что подрыв Запорожской АЭС – вопрос считанных дней.

«Кстати, показательный момент. Буквально вчера вечером [глава МАГАТЭ] господин Гросси повторил заявление о том, никаких машин со взрывчаткой на ЗАЭС он не видел. Это был один из ведущих телеканалов Франции, и когда у него ведущий ещё раз уточнил по поводу машин, о чем постоянно сейчас треплет Зеленский, Буданов и прочие миньоны, то Гросси заверил, что с большим уважением относится к Зеленскому, никогда не стал бы с ним спорить и так далее, но можно сказать только одно – ни он, ни его команда, ни представители миссии и инспекции МАГАТЭ, которые меняются, которые присутствуют на атомной станции, не видели ничего подобного», – отметил Рогов.

«Гросси заявляет, что никакого варианта «сами себя заминировали, сами себя взорвали» со стороны России нет и быть не может. Естественно, то же самое заявляют и официальные представители Белого дома.

Это о чём говорит? Первый вариант – уже даже американцам и Гросси понятны те риски, которые несёт Зеленский с его токсичностью. Поэтому они всячески от него отстраиваются и чётко говорят, что «нет, дружок, такого не делать не надо».

А если уже произойдет, то они предупреждали, что не при делах и официально предупреждали», – считает представитель Запорожской обладминистрации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть