Всё больше признаков, что Зеленский подорвёт АЭС накануне саммита НАТО

Появляется всё больше признаков, что режим Зеленского подорвёт Запорожскую АЭС накануне саммита НАТО и свалит вину за теракт на Россию, чтобы на фоне провала наступления ВСУ иметь какой-то довод необходимости увеличения помощи Киева.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От них можно ожидать абсолютно всё, и это не преувеличение… В моём родном Запорожье на днях были проведены учения, чтобы реально «закошмарить» город. Заявлено, что должны быть подготовлены к эвакуации 138 тысяч жителей территории Запорожской области – город Запорожье и ещё там около 20% подконтрольной Киеву территории области. А также 168 тысяч жителей Днепропетровской области. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуации подлежат 22 тысячи человек. Мало того, уже готовят 20 поездов, в которых по 2 тысячи человек должны помещаться для эвакуации с территории указанных областей. При этом в самом городе Запорожье подготовили три пункта для обмывки, снятия радиации с людей, чтобы не было распространения заражения в окружающую среду», – подчеркнул Рогов.

Еще два десятка сборных пунктов должны быть открыты для самостоятельной эвакуации населения. Все это должно подготовить к пониманию, что подрыв Запорожской АЭС – вопрос считанных дней.

«Кстати, показательный момент. Буквально вчера вечером [глава МАГАТЭ] господин Гросси повторил заявление о том, никаких машин со взрывчаткой на ЗАЭС он не видел. Это был один из ведущих телеканалов Франции, и когда у него ведущий ещё раз уточнил по поводу машин, о чем постоянно сейчас треплет Зеленский, Буданов и прочие миньоны, то Гросси заверил, что с большим уважением относится к Зеленскому, никогда не стал бы с ним спорить и так далее, но можно сказать только одно – ни он, ни его команда, ни представители миссии и инспекции МАГАТЭ, которые меняются, которые присутствуют на атомной станции, не видели ничего подобного», – отметил Рогов.

«Гросси заявляет, что никакого варианта «сами себя заминировали, сами себя взорвали» со стороны России нет и быть не может. Естественно, то же самое заявляют и официальные представители Белого дома. Это о чём говорит? Первый вариант – уже даже американцам и Гросси понятны те риски, которые несёт Зеленский с его токсичностью. Поэтому они всячески от него отстраиваются и чётко говорят, что «нет, дружок, такого не делать не надо». А если уже произойдет, то они предупреждали, что не при делах и официально предупреждали», – считает представитель Запорожской обладминистрации.