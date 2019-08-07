Всё ценное за новые долги – Запад не оставил нищей Украине выхода

07.08.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине проведение следующей реструктуризации долгов перед МВФ возможно взамен на доступ иностранцев к оставшимся интересным активам.

Об этом в эфире канала PolitWeraзаявил эксперт по экономическим вопросам Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выход для Украины из ситуации с долгами – договориться с МВФ о реструктуризации.

Первую нам провела Яресько и уехала в Пуэрто-Рико издеваться над латиноамериканцами.

Она провела мастерски. Заходила на Минфин, чтобы провести реструктуризацию украинского долга в интересах кредиторов.

Она в основном больше ничем и не занималась. Она занималась только этим вопросом, и как только она этот вопрос завершила, уехала в командировку.

Я думаю, что будет следующая реструктуризация. Но во что она выльется? Может быть, под приватизацию оставшихся активов это будет сделано.

Взамен на доступ иностранцев к оставшимся интересным активам. Может, еще и под что-то. Нормальным финансовым путем очень сложно эту ситуацию решить», – констатировал Саливон.