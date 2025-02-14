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Украина, как антироссийский проект, построенный Западом, уже близок к финалу. Оказалось, что экономику России не разрушить санкциями, а на поле боя не нанести ей поражение.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, именно так следует трактовать слова нового главы Пентагона о невозможности возвращения к границам Украины 1991 года и необходимости вести переговоры о мире.