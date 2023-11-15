«Всё просто» – Сладков рассказал, чего не хватает фронту и ждут в войсках

Владимир Гладков.  
15.11.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Чтобы полностью подавить украинскую артиллерию, на передовую необходимо массово поставить современные системы артиллерийской разведки.

Об этом в эфире радио «Косомольская правда» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы полностью подавить украинскую артиллерию, на передовую необходимо массово поставить современные системы артиллерийской разведки....

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«У ЕС нет возможности произвести даже миллион снарядов, это официальное заявление от Борреля. Они выполнили этот план только на треть. У нас гораздо больше снарядов, но артдуэли при этом не прекращаются», – спросил ведущий.

«Всё просто: у нас нет достаточного количества и наличия систем артиллерийской разведки. Мы, конечно, ведём огонь, но для наведения используем беспилотную авиацию. Не всякая авиация точно наведёт точный и дорогой снаряд «Краснополь», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что артиллерии у России гораздо больше, но чтобы как следует воспользоваться этим преимуществом, в войска должны массово поступить системы артиллерийской разведки.

«В ствольной артиллерии и боеприпасах мы выигрываем, снарядов у нас больше. Но какой толк их вываливать на противника, и стрелять по нему из пушки очередями, если мы не получили ещё в войска системы артиллерийской разведки.

А получим обязательно системы, которые позволяют видеть, куда стрелять точно. И проводить объективный контроль наших попаданий», – добавил военкор.

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