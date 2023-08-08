«Всё разрушено в хлам»: после войны не станет легче – киевский политолог

Вадим Москаленко .  
08.08.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


После завершения боевых действий Украина столкнётся с экономической катастрофой – сотни тысяч бандеровцев вернутся с фронта и не смогут найти нормальную работу.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения боевых действий Украина столкнётся с экономической катастрофой – сотни тысяч бандеровцев вернутся...

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«Для того, чтобы на Украине остались люди, нужны рабочие места.

На Украине абсолютно разрушенная экономика. Представьте себе, что завтра с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые привыкли держать в руках оружие. И им будет просто некуда пойти работать, негде будет зарабатывать деньги. И чем это закончится?

Кроме того, будет большое количество безработных, которых просто не смогут обеспечить работой, потому что – нет денег. Экономика у нас разрушена в хлам», – сказал Бондаренко.

Он подчеркнул, что после завершения войны Запад прекратит финансирование Украины – наоборот, попытается посильней её разграбить.

«Говорить, что американцы и британцы дадут нам деньги – это нонсенс. Как только закончится война, сразу скажут: «Вы как-то сами теперь выкарабкивайтесь. Вот вам несколько миллиардов, и сами решайте».

Кроме того, приедут представители ТНК, которые подумают – нужны ли им на работе украинцы, или лучше привезти пакистанцев или вьетнамцев. Смотря, что будет дешевле», – завершил политолог.

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