«Всё стало невыгодным» – укрофермеры полностью отказались от пшеницы, кукурузы, ячменя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское фермерское хозяйство оказалось нерентабельным и нежизнеспособным в условиях войны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил фермер-русофоб из Сумской области Вадим Светлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Сейчас у нас большой дефицит людей. Много людей, когда началась война, переехали на Западную Украину. Некоторые вернулись, но не все. Часть людей мобилизовали. Они боятся, понимают, что защита не очень, они не могут долго жить без семей. Те, кто остался, говорит, что будут переезжать. А в сельском хозяйстве и так до войны был дефицит кадров, потому что люди выезжали из села, они всегда в поисках лучшей жизни, особенно молодёжь», – сказал Светлов.

Он пожаловался, что не помогают даже хитрости с заменой выращиваемых культур.

«Ещё у нас проблема с реализацией, с экспортом. Некоторые культуры подешевели в два раза, некоторые культуры вообще стали убыточными. Мы ж выращивали обычные культуры – кукуруза, подсолнечник, пшеница, ячмень, соя. С началом войны мы переключились на нишевые культуры, на гречку, просо. Гречка в прошлом году дала нам прибыль, а в этом году её больше насеяли, и она в три раза упала в цене. В том году половина культур у нас убыточны, в этом году тоже повторяется падение цены. Подсолнечник тоже упал, соя ещё более-менее. Но в этом году мы вообще полностью отказываемся от пшеницы, кукурузы, ячменя, потому что перевозка очень дорогая. Чтобы тонну пшеницы перевезти до порта, нужно отдать [половину её стоимости]. Совсем неэффективно. Нам необходимо нормальное финансирование, чтобы мы могли нанимать современную технику и платить больше зарплаты», – добавил фермер.