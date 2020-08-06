Вслед за грузинской начинается «зеленская» реформа МВД: Выдержит ли Украина?

06.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Бездумно объявляемые непрофессиональными чиновниками в Киеве «реформы» скоро поставят вопрос ребром: зачем регионам Украины центральная власть, если ни помощи, ни поддержки от неё нет, как и грамотной внутренней политики, – а есть только безумный и бесполезный псевдопатриотический словестный мусор.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Очередную губительную реформу затеяли на Украине. В этот раз жертвами Зеленского и его «слуг» станут участковые инспектора полиции. На смену им придут «шерифы» – полицейские общины.

Модернизация правоохранительной системы является продолжением административной, медицинской и других реформ, благодаря которым неплатежеспособный Киев пытается перенести бремя ответственности за жизнеобеспечение районов на местные общины.

Помимо прочих вскоре на местные бюджеты лягут еще и затраты на обеспечение работы «шерифов», которая предполагает заработную плату от 14 тысяч гривен и социальное обеспечение в соответствии с действующим законодательством, предоставление служебного автомобиля, помещения, полной экипировки, в том числе планшета для ведения отчетности и ряда других необходимых средств», – заявил Муратов.

По его словам, совершенно очевидно, что полицейская реформа приведет к укреплению местных элит, которые смогут поставить на должности правоохранителей угодных им лиц.

«Это продолжит процесс феодализации и распада Украины, потому что, помимо проблемы нехватки средств в местных бюджетах, также остро станет вопрос, зачем регионам центр, если ни помощи, ни поддержки от него нет, а есть только безумный и бесполезный псевдопатриотический бред, навязываемый вместо грамотной внутренней политики», – констатировал общественник.

«Республики Донбасса своим существованием уже доказали, что Киев им не указ. Самоопределился Крым. Остается предполагать, какой регион станет следующим и заявит о своем суверенитете», – добавил Алексей Муратов.