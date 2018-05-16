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Вслед за Крымским Россия начнет строительство нового грандиозного моста
Завершив строительство моста в Крым, Россия может начать возведение нового грандиозного пути сообщения – на Сахалинский остров. Эта мегастройка пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского моста – более 600 миллиардов рублей, уточняет сегодня газета «Коммерсант».
Разница в цене может объясняться более высокой сейсмичностью, сложными инженерно-геологическими и гидрологическими условиями, труднодоступностью района и его принадлежностью к Крайнему Северу.
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Сейчас эксперты спорят об экономической целесообразности моста на Сахалин – предполагается, что он понадобится для транспортировки грузов к новому порту, который будет построен на полуострове.
Аналитики обращают внимание также на то, что в Крыму население более 2,5 млн человек, а на Сахалине — до 500 тыс. человек. Поэтому некоторые участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию – на Хоккайдо.
Предварительные планы предполагают, что к 2020 году должны быть завершены проектные работы моста на Сахалин.
Метки: Мост на Сахалин
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