Вслед за меджлисовцами «хизбы» плачутся, что крымские имамы лояльны России

27.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Экстремистские организации не пользуются поддержкой среди мусульманского духовенства Крыма.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» юриста Дамира Минадирова, связанного с экстремистской группировкой «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в ряде стран, включая РФ.

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По его словам возглавляемое муфтием Эмирали Аблаевым Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) «плотно сотрудничает с российскими силовиками».

«Если говорить о преследованиях мусульман, то самые первые стукачи в Крыму – это имамы в мечетях. На полуострове они все назначаются муфтиятом. Каждый новый имам после назначения подписывает «соглашение» с ФСБ (такой небольшой документик формата А5), в котором обязуется предоставлять спецслужбам всю информацию: сколько людей ходит в мечеть, каковы их политические и религиозные взгляды, какие ведутся разговоры, кто из прихожан выказывал симпатию «нетрадиционным» исламским течениям», – утверждает Минадиров.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее главу Духовного управления мусульман Крыма в предательстве обвинили меджлисовцы.

Примечательно, что влиятельная американская газета The Washington Post увидела рост пророссийских настроений среди крымских татар, проживающих на полуострове и общее одобрение крымчанами воссоединения с Россией.