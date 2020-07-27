27.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Религия, Россия
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Вслед за меджлисовцами «хизбы» плачутся, что крымские имамы лояльны России


Экстремистские организации не пользуются поддержкой среди мусульманского духовенства Крыма.

Такой вывод, передает корреспондент «ПолитНавигатора», следует из интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» юриста Дамира Минадирова, связанного с экстремистской группировкой «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена в ряде стран, включая РФ.

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По его словам возглавляемое муфтием Эмирали Аблаевым Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) «плотно сотрудничает с российскими силовиками».

«Если говорить о преследованиях мусульман, то самые первые стукачи в Крыму – это имамы в мечетях. На полуострове они все назначаются муфтиятом. Каждый новый имам после назначения подписывает «соглашение» с ФСБ (такой небольшой документик формата А5), в котором обязуется предоставлять спецслужбам всю информацию: сколько людей ходит в мечеть, каковы их политические и религиозные взгляды, какие ведутся разговоры, кто из прихожан выказывал симпатию «нетрадиционным» исламским течениям», – утверждает Минадиров.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее главу Духовного управления мусульман Крыма в предательстве обвинили меджлисовцы. 

Примечательно, что влиятельная американская газета The Washington Post увидела рост пророссийских настроений среди крымских татар, проживающих на полуострове и общее одобрение крымчанами воссоединения с Россией.


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