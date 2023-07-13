Вслед за самолетами Украина выпрашивает военный флот

Анатолий Лапин.  
13.07.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украине нужны катера для создания «москитного флота», чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замначальника Штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужны катера для создания «москитного флота», чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота...

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По мнению Рыженко, такие катера могут быть использованы для захвата Кинбурнской косы и поддержки Сил спецопераций.

«Нам нужен надводный флот. Он нужен уже сейчас. Это будет в течение войны. И тут единственный стратегический концепт, который может сработать, – это москитный флот.

Это небольшие катера, которые могут доставлены уже сейчас, которые могут выполнять функции очистки нашего моря от морских мин, проведения противодиверсионных действий, обеспечение проведения амфибийных рейдов и рейдов Сил специальных операций на косы, на острова, которые захвачены противником.

И главное – нанесения ударов по носителям ракет противника. То есть это корабли – фрегаты, корветы и подводные лодки тоже», – заявил Рыженко.

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