Вслед за самолетами Украина выпрашивает военный флот

Украине нужны катера для создания «москитного флота», чтобы наносить удары по кораблям Черноморского флота России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замначальника Штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Рыженко, такие катера могут быть использованы для захвата Кинбурнской косы и поддержки Сил спецопераций.

«Нам нужен надводный флот. Он нужен уже сейчас. Это будет в течение войны. И тут единственный стратегический концепт, который может сработать, – это москитный флот.

Это небольшие катера, которые могут доставлены уже сейчас, которые могут выполнять функции очистки нашего моря от морских мин, проведения противодиверсионных действий, обеспечение проведения амфибийных рейдов и рейдов Сил специальных операций на косы, на острова, которые захвачены противником.

И главное – нанесения ударов по носителям ракет противника. То есть это корабли – фрегаты, корветы и подводные лодки тоже», – заявил Рыженко.