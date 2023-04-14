Вслед за тактическим Белоруссия готова разместить у себя стратегическое ядерное оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Белоруссия готова разместить не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие.

Об этом сегодня заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок. И если враждебная риторика продолжится, это будет следующий шаг. На силу мы будем отвечать только силой. По-другому на Западе не понимают», – сказал Хренин.

По его словам площадки для размещения ТЯО уже готовятся.

«У нас подготовлена техника – это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили современнейший комплекс «Искандер», который может применять ракеты с ядерными боеголовками. На следующей неделе завершится подготовка соответствующего подразделения в России, и оно вернется к нам», – сообщил министр.

Министр называл ядерное оружие крайней мерой, которая применяться не будет.

«Это фактор серьезного стратегического сдерживания. Тактическое ядерное оружие будет как лекарство для тех больных голов, которые считают, что с нами можно разговаривать с позиции силы», – убежден глава оборонного ведомства.

Он считает, что даже без ядерного оружия Белоруссия была мишенью для НАТО.

«Они не ядерного оружия боятся. Они боятся, что их лицемерие, ложь вскроются и люди увидят, как их обманывают. Увидят, что в основе политики Запада вранье, а угроза с Востока выдумана. Мы никому не угрожаем, хотим мирно жить, растить детей и принимать самостоятельные решения. Они этого боятся. Скоро их общество прозреет и начнет задавать вопросы, зачем тратить десятки миллиардов на вооружение, которое не нужно и бесполезно. А нашего тактического ядерного оружия нечего боятся», – резюмировал Хренин.