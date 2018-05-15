15.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Всплыла новая афера Порошенко

Украинский президент намеренно банкротит «Укртрансгаз», чтобы компания перешла в собственность близких к Порошенко структур.

Об этом на очередном заседании Верховной Рады Украины заявила народный депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они, по сути, начали банкротить «Укртрансгаз». Представьте себе, НАК «Нафтогаз» прибыль – 39.33 млрд., а убыток «Укртрансгаза», который зарабатывает 3 млрд. долларов ежегодно, составил почти 1 млрд. долларов. Вы представляете, как ведут себя с собственностью страны? И тут же сразу говорят о том, что обанкротившееся предприятие «Укртрансгаз» нужно передать в управление мошенникам, которые заводятся сейчас президентом Украины и господином Кобелем, главный управляющий НАК «Навтогаз» и, по сути, проводится теневая приватизация «Укртрансгаза»», – посетовала депутат.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Тимошенко уже призывала парламент создать временную следственную комиссию по проверке законности расходования средств, которые государство получает от граждан за газ.

«НАК «Нафтогаз» подал свой финансовый план в правительство и объявил новые параметры уничтожения украинцев. Так, в этом финансовом плане предложено с 1 июня повышение цены на газ для людей на 60% (до 11 тысяч гривен за тыс. куб. м), а затем осенью – еще на 5%. Это убийство украинских семей! Куда пойдут эти деньги и кто будет ими пользоваться?» – возмущалась политик накануне.

Она также отметила, что Нафтогаз это компания, которая ничего не делает – не добывает и не транспортирует газ, но при этом «заработала» почти 40 миллиардов гривен чистой прибыли за счет украинских семей.

«Параллельно «Укргаздобыча» уменьшила за 5 месяцев добычу украинского газа. Постепенно каждый месяц падает добыча. Это означает, что 40 миллиардов, по сути, забраны из системы. Куда они делись? Это не просто коррупция. Это уже вакханалия, потому что 40 миллиардов – это половина оборонного бюджета Украины», – отметила Тимошенко, и в очередной раз призвала проголосовать за создание временной следственную комиссию.