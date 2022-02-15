«Встанет всё»: Украина осталась без запасов дизеля на войну

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Новости Украины

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что у Украины нет запаса дизеля, который бы позволил ей обеспечить армию и железную дорогу в случае прекращения поставок нефтепродуктов из Белоруссии.

Об этом он зхаявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может ли Белоруссия на две-три недели нам закрыть поставку нефтепродуктов? Теоретически может. Для этого надо уже сегодня понимать, если ли у нас 45-дневный запас дизеля или нет. Потому что дизель – это аграрии, «Укрзализница» и армия», – отметил он.

«То есть, если у нас нет 45-дневного запаса – считайте у нас остановилась железная дорога и армия. То есть дальше нас не надо уже завоевывать. В данном случае ответа на вопрос – есть ли у нас такой запас – нет ни у кого. У меня такое чувство, что такого запаса нет. Это ключевая вещь, которую надо делать – уже сейчас начать создавать двухмесячный запас, прежде всего, дизеля и ГСМ для армии и «Укрзализницы», – призвал он.