«Встанет всё»: Украина осталась без запасов дизеля на войну

15.02.2022  21:44 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, ГСМ, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что у Украины нет запаса дизеля, который бы позволил ей обеспечить армию и железную дорогу в случае прекращения поставок нефтепродуктов из Белоруссии.

Об этом он зхаявил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что у Украины нет запаса дизеля,...

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«Может ли Белоруссия на две-три недели нам закрыть поставку нефтепродуктов? Теоретически может. Для этого надо уже сегодня понимать, если ли у нас 45-дневный запас дизеля или нет. Потому что дизель – это аграрии, «Укрзализница» и армия», – отметил он.

«То есть, если у нас нет 45-дневного запаса – считайте у нас остановилась железная дорога и армия. То есть дальше нас не надо уже завоевывать. В данном случае ответа на вопрос – есть ли у нас такой запас – нет ни у кого. У меня такое чувство, что такого запаса нет.

Это ключевая вещь, которую надо делать – уже сейчас начать создавать двухмесячный запас, прежде всего, дизеля и ГСМ для армии и «Укрзализницы», – призвал он.

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