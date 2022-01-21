Встреча Лаврова и Блинкена: США отказываются принимать требования России

21.01.2022  15:52 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


США предоставят письменную реакцию на российские предложения по безопасности на следующей неделе.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на своей пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США предоставят письменную реакцию на российские предложения по безопасности на следующей неделе. Об этом...

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Пока российская сторона услышала только первую устную реакцию на первые раунды переговоров.

«Реакция было предварительной, нас об этом предупредили. Она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами, ответы на которые помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО», – сказал Лавров.

Он не стал прогнозировать, каким будет ответ США, но констатировал, что американская сторона упорно не желает отказываться от ряда аргументов.

«Мы сегодня услышали некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов и военных союзов. Но привели целый ряд документов, в которых эта свобода выборов союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других. Попросили Энтони Блинкена объяснить, как они трактуют эту часть обязательств, которые подтверждены в ОБСЕ», – сказал Лавров.

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