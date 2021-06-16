Встреча Путина и Байдена в Женеве: США продемонстрировали трусость

16.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Еще до начала переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве американцы продемонстрировали трусливую позицию, отказавшись от общего брифинга глав государств по итогам саммита.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил российский военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы, прежде всего, сказать о том, как трусливые американцы ушли от совместной пресс-конференции двух президентов. Я сейчас слышал некоторые объяснения американских коллег – это у нас называется «вилять хвостом». Американцы, во-первых, проявили дикое невежество к российской стороне. Ведь вы понимаете, что саммит играется вдвоем в данном случае. Вся утряска повестки дня согласовывается, естественно, отказать в такой, казалось бы, простой просьбе российской стороны, что давайте вместе проведем, – я не хочу называть это дипломатическим хамством, я просто еще раз хочу сказать, что Белый дом и администрация Байдена трусит, они просто боятся, что он вякнет не то и проиграет вчистую диалог с Путиным, или уровень ответов на вопросы журналисты. Но еще другое, что не может не возмущать, что подчеркивает американскую трусость – что американцы собрались только своих журналистов собирать на пресс-конференцию к Байдену, а наших, вроде бы, туда не допускают, и нам приходится, чтобы Путин говорил с нашими журналистами. Ну, во-первых, это придает саммиту черты управляемого шоу, теряется первородство, оригинальность этого большого, нужного обеим сторонам разговора. И я вижу, что один из итогов этого саммита – это невиданная трусость американской стороны для открытого и честного разговора как с глазу на глаз при людях, так и при разговоре с журналистами, которые представляют разные страны», – заявил Баранец.