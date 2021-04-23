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23.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
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Встреча Путина и Лукашенко обошлась без сенсаций вопреки ожиданиям


Переговоры президентов РФ и Белоруссии продлились вечером в четверг четыре часа. По их итогам никаких заявлений сделано не было.

Перед началом встречи анонсировалось, что лидеры обсудят торгово-экономические вопросы, борьбу с пандемией, восстановление транспортного сообщения, «союзную тематику» и «международную повестку».

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«Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий. На конец прошлого года и на этот год. Мы дважды встречались в Сочи. Последний раз договорились, что серьезно в Минске поработают наши правительства. Благодарю, Михаил Владимирович приехал.  Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось. 2-3 очень серьезные программы экономического характера. В том числе и налогообложение. Так что я с вами согласен. Мы потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти. И достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно», – сказал перед началом встречи Александр Лукашенко.

Еще до его вылета в Москву приближенные политологи делали намеки на то, что речь пойдет о создании в Белоруссии военной базы.

«Появление российской военной базы в Беларуси стало одной из самых обсуждаемых тем накануне визита Александра Лукашенко в Россию. Очевидно, эти предположения связаны с заявлением президента Беларуси о том, что он принял для себя важное решение, которое позволит белорусам сохранить страну даже после его ухода.

На мой взгляд, если поднимать вопрос о размещении в Беларуси иностранных военных, то более прагматичным решением будет формирование общей военной базы ОДКБ, в которой будут проходить совместную службу военные из всех стран членов договора о коллективной безопасности. Это был бы действительно неожиданный ход и ответ на вызовы, перед которыми стоит наш регион», – написал в своем телеграм-канале белорусский политический активист Андрей Сыч.

«Это очень правильная идея. Тем более, что подобных объектов у ОДКБ нет. Однако в нынешней ситуации, скорее, речь может идти о совместной либо конкретно российской военной базе», – уточнил политолог Александр Шпаковский.


Российская  авиационная база появится, скорее всего, на аэродроме в Мачулищах. Разговоры об этом ходят уже несколько месяцев.

Сейчас  в Мачулищах меняют плиты взлетно-посадочной полосы. Там отметили, что всего будет заменено более 750 плит – около 160 метров взлетно-посадочной полосы. В советские времена в Мачулищах располагались тяжелый бомбардировочный авиаполк и смешанная эскадрилья ПВО.

«Неожиданный ремонт, если только не брать во внимание, что аэродром вдруг понадобился для военных целей. Перебазирования российских ВВС», – тревожно замечает украинский политолог Тарас Березовец.

В марте военнослужащие Белоруссии и России отработали в Мачулищах элементы совместного десантирования.

Тогда же Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл это «неприятным эпизодом».

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