16.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США
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Встреча в Женеве пошла не по сценарию США: О чем говорят позы Байдена и Блинкена

Позы участников переговоров в Женеве свидетельствуют, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД...

Позы участников переговоров в Женеве свидетельствуют, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров чувствуют себя уверенно, а госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Джо Байден – напряжены.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил политолог Александр Сосновский, перепет корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая рассадка была действительно примечательной. И Байден, и Блинкен сжали руки крепко. И Лавров, и Путин сидели совершенно спокойно, не сжимая рук, посадка у них была очень легкая. И Байден, и Блинкен, было видно, насколько и как делегации подошли к этой встрече.

Во-первых, я сразу скажу, что такая посадка американского президента не типична для подобного рода дипломатических приемов. Такая посадка – одна нога закинута на другую, это явная заготовка, которую специально приготовили Байдену – это тоже попытка показать свое собственное превосходство. К этому можно относиться серьезно, можно иронизировать. Я отношусь серьезно, потому что язык жестов – это сигналы, часто такие невербальные сигналы, которые говорят больше, чем то, что мы можем услышать», – заявил Сосновский.

Он также подчеркнул, что Блинкен все время что-то записывал в своем блокноте и своим видом давал понять, что все идет не по его плану: «Блинкен однозначно – самое напряженное лицо в этой группе, и он, по всей вероятности, понимает, что что-то идет не по его сценарию. Я в этом уверен на 100%».


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