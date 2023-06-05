ВСУ достигли успеха на флангах Бахмута

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ВСУ, стремящиеся обойти Артёмовск (Бахмут) с флангов и окружить находящиеся там российские войска, смогли достичь новых успехов в населенном пункте Берховка.

«Сейчас часть населенного пункта Берховка уже утеряна», – сообщил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

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В украинских пабликах ожидаемо радуются.

«Пригожин, рот закрой, все только началось, не скули», – пишет украинский военный, ведущий тг-канал «Бахмутский демон».

При этом он отмечает, что речь пока не идет о наступлении, а «об улучшении тактического положения перед ключевым рывком», поскольку «враг до сих пор контролирует приоритетные для нас позиции, которые придется отбивать».

Украинский пропагандист из группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что взятие ВСУ «под свой контроль ряда господствующих высот позволило уменьшить эффективность российской артиллерии».

Кроме того, ожесточенные бои идут в районе Соледара

«Атаки противника в районе Соледара отражены. После подтягивания резервов, противник возобновил попытки продавить оборону. Артиллерия противника накрывает окраины Соледара. Есть сообщения о существенных потерях ВСУ в людях и технике. Для атак используются резервы противника ранее накопленные на Северском выступе и в районе Рай-Александровки и которые не так сильно пострадали во время «Артемовской мясорубки», – отмечает военный обозреватель Борис Рожин.

На серьезность ситуации указывает и тг-канал военкора Семена Пегова Wargonzo.

«К юго-западу от Бахмута подразделения Вооруженных Сил РФ при поддержке артиллерии пытались контратаковать в направлении Белой Горы, Ивановского и Спорного. Без успеха. Ожесточенные встречные бои за высоты в районе Железнянского. Под обстрелами позиции ВСУ в Предтечине, Часовом Яре, Орехово-Васильевке, Васюковке, Роздоловке, Северске и Верхнекаменском. Украинская армия била по Курдюмовке, Клещеевке и Бахмуту», – сообщает Пегов.