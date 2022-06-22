ВСУ эвакуируют раненых иностранных наемников, опасаясь массовой сдачи в плен

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Новости Украины

В связи с угрозой разгрома подразделений с позиций 14-й и 24-й механизированных бригад ВСУ украинским командованием ночью эвакуированы раненые и убитые американские и британские наемники.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что в результате удара 21 июня высокоточным оружием ВКС России размещавшиеся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан» подразделения ВСУ понесли огромные потери в живой силе и технике.

Кроме того, 57-я мотопехотная бригада, оборонявшаяся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка ЛНР, потеряв более 60 процентов личного состава, отказалась выполнять приказ командования и самовольно оставила все занимаемые позиции.

В районе Николаевки (ДНР) украинское командование ночью эвакуировало до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания в плен.

Также за сутки российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР.

Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ.

За сутки ПВО РФ были сбиты самолет Су-25 и МиГ-29, а также 16 украинских беспилотников, в том числе в районе острова Змеиный. Перехвачены ракеты «Точка-У» в Харьковской и Херсонской областях, а также 14 снарядов РСЗО над островом Змеиный, Ясиноватой ДНР, Новоселовкой ЛНР и Сулиговкой Харьковской области.