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16.03.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«ВСУ готовы делать смерть врагам и гребут землю копытами» – украинский офицер

Новости Украины

Украина проводит ротацию на линии фронта, отправляя на передовую наиболее боеспособные части.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил украинский военный обозреватель, офицер ВСУ в отставке Дмитрий Лиховий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это может свидетельствовать о готовящемся наступлении украинских войск на позиции республик.

«Сейчас происходят в цепном порядке ротации украинских бригад вдоль линии разграничения. Стояли в последние полгода морпехи во многих точках. По традиции идут ротации фактически родами войск. Если там морпехи, то они все бригады, которые можно, запускать на линию разграничения.

Если это ДШБ, то запускают десантников, если это механизированные или мотопехотные, то так. Морпехов сейчас забирают и готовится к заходу на линию фронта 93-я бригада, которая считается одной из, если не наиболее боеспособных… Они под собой уже копытами гребут землю, что нужно смерть делать врагам и надо наступать, потому что для чего же мы воюем, мы уже все прошли, все там у нас на ходу и давай наступать, давай отвоевывать.

Вот, 93-я бригада готовится к заходу и это будет продолжением периода ротаций на линии фронта… Вот те, кто зайдут сейчас вместо них, это уже, может быть, связано со сменой характера боевых действий на этих участках», – рассуждае Лиховий.


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