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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования появились в Ямполе к юго-востоку от Красного Лимана, откуда сегодня утром были выведены союзные силы.

Соответствующие ролики появились в пабликах ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В свою очередь отслеживающий ситуацию на фронтах СВО телеграм-канал «Южный ветер» указывает, что на Красный Лиман наступают подразделения ВСУ из состава 4-й и 17-й танковых бригад, 25-й воздушно-десантной, 80-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад.

«Это как минимум. Плюс до бригады теробороны для закрепления на территориях. Не забываем, что по личному составу укомплектованность у ВСУ постоянно высокая (80 – 90%) за счет уже давно налаженного потока мобилизованных, а сами бригады развернуты до штатов военного времени. Итого, по грубым прикидкам, российским войскам грозит окружение группировкой в составе не менее 20 тысяч человек. Практически армейский корпус», – пишет «Южный ветер».

Также авторы канала призывают создавать новые рубежи обороны.

«Ну что же, оперативное окружение 20-й армии в районе Красного Лимана оставляет мало шансов удержать город. Ситуация остро требует отвести войска на более выгодный тактический рубеж и провести перегруппировку. В ближайшее время необходимо организовать качественную оборону на подступах к Кременной, ибо близлежащие лесные массивы отлично подходят ВСУ для реализации тактики «просачивания» малыми группами, благодаря которой сейчас и достигается успех. Также отметим, что ВСУ довольно успешно наступают широким фронтом, избегают лобовых столкновений и вязких городских боев. То есть тактика совершенно отличается от той, что старательно применяет российский Генштаб все последние месяцы. Вот такая вот борьба на уровне «концептуальной военной мысли», – говорится в публикации.