18.05.2018, Горловка, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

ВСУ нанесли удар по Горловке. Погибла пенсионерка


Артиллерия ВСУ совершила очередной обстрел прифронтовой Горловки, находящейся под контролем ДНР. В результате обстрела погибла мирная жительница.

Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 19:05 украинские силовики открыли огонь по микрорайону Комсомольский в городе Горловке. В результате обстрела по адресу ул. Молокова, 21 получила осколочное ранение головы мирная жительница Рябоконь Т.Ф., 1932 г.р., в результате чего умерла в реанимации», – говорится в сообщении.

Кроме того, утром обстрелу подверглись Калининский и Комсомольский районы Горловки, а также посёлок Гольмовский, где расположены очистные сооружения, повреждение которых грозит экологической катастрофой.

Также военный корреспондент Михаил Андроник опубликовал в своем Telegram-канале фотографии поражающих элементов, обнаруженных на территории Калининского района после обстрела украинской артиллерией. Отметим, что данные поражающие элементы способны разлетаться на 300-500 метров от места подрыва.

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