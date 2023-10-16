ВСУ нанесли увечья 11 тысячам детей Новороссии

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Более 11 тысяч детей получили увечья и стали инвалидами в результате обстрелов со стороны ВСУ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом на заседании комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже накопили достаточно обширную базу преступлений, фактов и сведений, как Киев последовательно нарушал права детей ещё до начала специальной военной операции. Киевские власти 8 лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, но все обратили на это внимание только когда мы начали действия, направленные на то, чтобы закончить эту войну. Поэтому проблемы, с которыми мы сталкиваемся в новых регионах – результат безответственной политики киевского режима», – отметила она.

Вице-спикер напомнила, что сейчас идёт рассмотрение проекта бюджета, и в его статьях должно быть заложено финансирование оказание помощи детям.

«Мы неоднократно посещали новые регионы, постоянно встречаемся с детьми, сотрудниками сиротских учреждений. Долгие годы дети не получали должной медицинской помощи, каждый второй поставленный диагноз выявляется во время общей диспансеризации. На прошлом заседании мы обсуждали эти проблемы – более 11 тысяч детей получили физические увечья, некоторые имеют статус ребёнок-инвалид. Дети подрывались и подрываются на минах, поскольку боевики минируют гражданские сектора. Сегодня мы знаем, что треть территории бывшей Украины покрыта не разорвавшимися снарядами. В проекте бюджета заложено 3 миллиарда на разминирование территории», – подчеркнул Кузнецова.

Уже направлено обращение в правительство РФ с предложением разработать комплексную федеральную программу по оказанию помощи детям Донбасса, Запорожской, Херсонской областей, и сейчас она проходит процедуру межведомственного согласования. Документ обеспечит маршрутизацию, бесшовную помощь нашим детям, включая психологическую реабилитацию, медицинскую и иные формы помощи, которые необходимы на системном уровне.