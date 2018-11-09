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09.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, НАТО, Провокации, Украина
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ВСУ планируют провокацию во время визита президента ПА НАТО

Разведка Народной милиции ДНР располагает данными о том, что сегодня на Мариупольском направлении ВСУ предпримут ряд провокационных обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 ноября 2018 г., в период с 12 до 14 часов на Мариупольском направлении украинской стороной готовятся провокационные обстрелы. Для этого, командиру 79-й одшбр ВСУ поставлена задача на выделение необходимых сил и средств. Провокации связываем с запланированным на сегодня в 13 часов визитом в район КПВВ ГНУТОВО президента Парламентской ассамблеи НАТО Расы Юкнявичене в сопровождении председателя Верховной Рады Украины А.Парубия», – заявили в пресс-службе.

НМ ДНР призывает украинское командование отказаться от своих планов, направленных на запугивание иностранных гостей и дискредитацию руководства республики.

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