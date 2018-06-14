14.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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ВСУ планируют убийство госсекретаря Великобритании по обороне

Провокация против иностранных высокопоставленных чиновников, о возможности которой не так давно предупреждала разведка ДНР, может быть совершена по отношению к делегации Великобритании в ближайшее время.

Об этом в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская сторона собирается встречать сегодня делегацию из 10 человек во главе с госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Гарри Уильямсоном в зоне «ООС». Командование оккупационных сил Украины планирует избежать показа делегатам проблемных моментов, которых очень много с переформатированием «АТО» в «ООС». Причем украинская сторона так и не отказалась от своих коварных планов. По нашим данным, теракт который власти Украины планировали совершить против англичан, может быть исполнен боевиками ВСУ (СБУ) в зоне ответственности 30-й бригады в районе населённого пункта Курахово, в период с 14:50 – 15:40», – предупредил Даниил Безсонов.

Также он призвал к осторожности Гарри Уильямсона и его коллег и порекомендовал не доверять украинским боевикам.

«После убийства и воскрешения властями Киева одного из своих журналистов, украинские власти могут быть теперь сподвигнуты на более радикальные «подвиги» для достижения своих кровавых целей в Донбассе. В связи с чем предупреждаем госсекретаря Великобритании по вопросам обороны – будьте бдительны, избегайте отклонений от запланированных маршрутов, доверяйте собственной службе безопасности, а не СБУ и боевикам Наева», – предупредил Даниил Безсонов.