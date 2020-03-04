ВСУ планируют взять под контроль стратегическую трассу в ЛНР

04.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

На днях миссия ООН побывала на территории ЛНР в поселке Смелое, чтобы помочь Украине вернуть контроль за стратегически важной трассой.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает ИА «Аналитическая служба Донбасса».

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Заинтересовал миссию именно поселок Смелое, поскольку он ближе всего расположен к Бахмутской трассе, вдоль которой ранее проходили тяжелые боестолкновения на номерных блокпостах.

«В контексте последних событий и предложений о совместном патрулировании территорий, а также поступающих сообщений о желании украинской стороны перенять Хорватский сценарий, можно сделать вывод, что патрулировать территорию ЛНР будет предложено именно по Бахмутской трассе, поясняя простотой логистики и т.д.», – отмечается в публикации.

Автор материала предупреждает, что в итоге ЛНР получит «срезанный» выступ и потерю контроля над такими населенными пунктами как Славяносербск, Смелое, Сокольники».

«То, что это станет новой «серой зоной» для «укропатриотов», можно даже не сомневаться. Плюсом ко всему станет прямой выход украинских боевиков на Бахмутскую трассу, что делает позиции НМ ЛНР крайне уязвимыми. К этому стоит добавить, что на этом направлении силы защитников Донбасса и без того находятся в невыгодном положении по отношению к противнику, поскольку ВФУ занимают высокий северный берег Северного Донца, а опорные пункты НМ ЛНР располагаются в низине, просматриваются противником визуально и с помощью средств наблюдения и простреливаются», – пишет АСД.

Кроме того, упоминается, что в отчете этой же миссии в 2015 году, где формирования ЛНР назывались «преступными» говорилось следующее: «Линия разграничения в Луганской области может быть определена лишь на практике — по нахождению там сил Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины или вооруженных формирований самопровозглашенной «ЛНР». Линия разграничения весьма условна и может измениться в любой момент».

«Другими словами, учитывая исключительно оборонительный характер действий соединений, частей и подразделений НМ ЛНР, любое продвижение — ползучее или стремительное — формирований Киева будет оценено миссией ООН как данность и зафиксировано как новая «линия разграничения», которая «весьма условна», – резюмирует издание.