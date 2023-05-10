ВСУ попытаются взять главный приз – Запорожскую АЭС

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В ближайшее время Украина начнет свое наступление на южном направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

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Он подчеркивает, что большая стратегическая наступательная операция ВСУ будет реализоваться в несколько этапов: до времени «Ч», то есть начала штурмовых действий, все подразделения противника выполняют свои задачи, пытаясь это делать максимально синхронно.

«Скажем, за три дня до времени «Ч», условно, ракетные войска или авиация наносят удары по тылам противника, за день до времени «Ч» они начинают выходить на рубежи для перехода в атаку. Во время «Ч» кто-то форсирует реку, кто-то наносит удары, летчики уже готовы куда-то подлететь. Каждый командир знает и выполняет свою узкую задачу, но при этом все действия синхронизированы. Если какая-то новая вводная, то это изменение должно мгновенно появиться у всех подразделений. Например, с учетом новой вводной подразделению нужно выйти в указанный район не в полночь, а 23:00. Украина рассчитывает на то, что сможет очень мобильно менять эти графики за счет мобильных систем управления», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, Россия, пытаясь сорвать украинское наступление, активизировала удары по логистике и арсеналам ВСУ.

А военный обозреватель Владислав Шурыгин, объясняя активизацию российских ударов, полагает, что разведка стала лучше отслеживать передвижение украинских резервов, в том числе к линии фронта.

«Много раз обещанное украинское наступление в итоге перешло от стадии планирования к стадии подготовки. Они начали передислокацию, подтягивают части ближе к линии соприкосновения. И это еще одна из причин, почему их стало легче обнаруживать. Они начали перемещать вперед не только части, но и склады — артиллерийские, горюче-смазочных материалов и другие. Наши силы начали борьбу с тыловыми эшелонами, это осложнит противнику подготовку к атакам», – сказал Шурыгин «Известиям».

Он обращает внимание, что передовые части и склады противника уже стали доступны не только для ударов российского высокоточного оружия большой дальности, но и планирующих бомб, дальнобойных артиллерийских систем и РСЗО.

Впрочем, Клинцевич полагает, что ракетные удары полностью не изменят планов ВСУ.

«В ближайшее время ВСУ перейдут в наступление в южном направлении. Основной удар, конечно, будет приходиться на Запорожскую атомную электростанцию – это как основной приз. Они понимают, что добиться перерезания сухопутного коридора очень сложно. Поэтому они планируют вгрызться в нашу оборону на 10-15 километров на участках, где мы как раз выселяли людей из городов, понимая, что там могут быть серьезные боевые действия. А Запорожская атомная электростанция для них станет «главным призом» – ведь в случае ее захвата они смогут заниматься шантажом, продемонстрировать это Западу как глобальную победу. В общем, предстоит серьезное сражение», – предупреждает Клинцевич.