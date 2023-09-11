ВСУ продолжат «пешее наступление по грязи – Буданов

Анатолий Лапин.  
11.09.2023 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия вынуждена проводить наступление «на ногах», потому что Россия насытила войска противотанковыми комплексами и дронами-камикадзе, выбивающими бронетехнику ВСУ.

Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия вынуждена проводить наступление «на ногах», потому что Россия насытила войска противотанковыми комплексами...

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По словам Буданова, осенью, с наступлением непогоды, ВСУ продолжат свое пешее наступление.

«Боевые действия будут продолжаться, наступательная операция на всех направлениях (а я подчеркиваю, она идет на нескольких направлениях) – она также будет продолжаться. То, что есть сложности, проблемы с применением, использованием техники, прежде всего, на колесном ходу. Так они и летом есть.

То, что касается гусеничной, в принципе, она приспособлена к таким действиям. Но, снова-таки, тут другие проблемы – большая насыщенность переносными противотанковыми комплексами, особенно одноразовыми, и дронами-камикадзе. Это очень сильно снизило эффективность применения вообще любой бронетанковой техники. Потому в большинстве, к сожалению, наше наступление, что называется, идет на ногах», – заявил Буданов.

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