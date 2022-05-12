ВСУ продолжают нести огромные потери

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Новости Украины

Украина продолжает лишаться беспилотников, средств ПВО и складов артиллерийского вооружения. Так, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили 13 БПЛА над Харьковской, Днепропетровской, Черниговской областями, а также над ДНР и ЛНР.

Об этом во время брифинга в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение суток поражены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два склада боеприпасов в районе Новгород-Северский Черниговской области. В результате ударов уничтожено более 320 националистов, выведены из строя 72 единицы военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области – склад ракетно-артиллерийского вооружения. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях… уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ. В районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч», – заявил Конашенков.