ВСУ снова ударили по России. Есть погибший и разрушения

Житель села Теткино на границе с Украиной в Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Старовойта, в результате обстрела есть также раненые и разрушения.

«Очередная атака врага на Тёткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привёз сырье на спиртзавод. Противник нанёс несколько ударов по этому объекту.

Есть также раненые. Им оказывается первая помощь. Сейчас в посёлке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах. Все оперативные службы на месте. Работают специалисты, чтобы зафиксировать преступление. Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь», – написал Старовойт.