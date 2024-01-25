ВСУ теряют шансы превратить Авдеевку в «фортецю Бахмут»

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Российские войска вошли в зажатую в клещи Авдеевку, которую фактически штурмуют с трёх сторон, выдавливая украинскую армию с укреплённых позиций.

Об этом сообщают военкоры и обозревающие СВО тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, российские силы провели обманную спецоперацию и прорвали оборону ВСУ, взяв базу отдыха «Царская охота», о чём ещё будут подробности ниже. Эта позиция считалась ключевой для обороны ВСУ, она держалась с 2014 года.

После прорыва ВС РФ продвинулись вдоль нескольких улиц на юго-востоке города.

«Сегодня парням удалось закрепиться на улицах Спортивная, Чернышевского, Соборная, это хорошо, потому что можно держать оборону станет немного проще. Жесточайшие бои продолжаются…», – пишет военкор Евгений Лисицын.

Однако его коллега Семён Пегов указывает, что слишком стремительный прорыв создаёт для ВС РФ ряд проблем. Идут бои, позиции переходят из рук в руки.

«В самом городе украинские подразделения контратаковали на самом проблемном участке – юго-восточных окраинах. Сумели вернуть ряд позиций. Теперь проблемы могут возникнуть у ВС РФ: слишком узкий и при этом длинный коридор они пробили в обороне противника», – сообщает Пегов.

«Здесь — непрерывные и очень интенсивные бои. Противник пытается зажать и выдавить штурмовые группы ВС РФ. Наши вгрызаются зубами. С обеих сторон идут постоянные попытки перебросить резервы к «Царской охоте». ВС РФ не только заняли участок, но и рассредоточились по нескольким улицам, совершив хороший бросок», – пишет военкор Юрий Котенок.

При этом с северо-запада ВС РФ продвинулись у авдеевского коксохимического завода.

Украинская сторона бьёт в набат, что прорвавшись на юге города, армия РФ приблизилась к микрорайону «9-й квартал».

«Это комплекс 9-этажных домов, который имеет ключевое значение для контроля над городом. Сейчас на южной окраине Авдеевки идут тяжелые бои – атаки и контратаки с обеих сторон», – комментирует главред пропагандистского сайта «Цензор», украинский военкор Юрий Бутусов.

Он считает, что «бои за Авдеевку не будут похожи на бои за Бахмут», и в случае дальнейшего продвижения город придётся сдавать.

«Если враг захватит 9-й квартал, удерживать весь город станет тактически невыгодным. Сейчас наши операторы дронов имеют тактическое преимущество. И его нельзя потерять, поскольку в современной войне потеря тактических преимуществ в применении дронов уже ничем нельзя компенсировать – ни героизмом, ни количеством людей», – пишет Бутусов.

Отдельного внимания стоит операция по выходу к «Царской охоте». Российские бойцы проникли в тыл укрепрайона ВСУ в Авдеевке под землёй, проломив линию обороны врага. Эта операция стала одним из ключевых факторов успешного штурма района.

В сети появилось видео, где российские бойцы проникают в «Царскую охоту», через трубу, ранее обнаруженную разведкой. Успешный штурм стал результатом тщательной секретной разработки. Шли работы по выпиливанию проходов в трубе, шум подземных работ прикрывался активным артиллерийским и минометным огнём.

При этом первая попытка проникновения в тыл оказалась неудачной из-за нехватки кислорода. Бойцам пришлось делать дополнительные вентиляционные отверстия. Затем половодье затопило трубу водой. И только в эти дни удалось воплотить этот дерзкий план в жизнь.

По трубе диаметром 0,8 метров 150 российских разведчиков проползли более 2 километров. Добровольцы из числа «Ветеранов» проникли на территорию «Царской охоты», выйдя в тыл противника и отрезав большую часть этого укрепрайона от основной группировки ВСУ в Авдеевке. При осуществлении дерзкой операции по захвату «Царской охоты» российским военным удалось захватить в плен группу боевиков ВСУ.

Эксперты считают, что операция по проникновению и захвату урепрайона Авдеевки с территории «Царской охоты» останется в истории штурмовых действий как ярчайший пример поразительной смелости и смекалки российских воинов.