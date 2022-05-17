ВСУ ударили по жилым кварталам Херсона

17.05.2022  12:36 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Украинская армия нанесла удары по мирному населению Херсона, зная, что в этих районах не находятся российские военные.

Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия нанесла удары по мирному населению Херсона, зная, что в этих районах не...

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По словам Конашенкова, российские средства ПВО перехватили все цели, выпущенные из украинской РСЗО «Смерчь».

«Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», – заявил Конашенков.

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