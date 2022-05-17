ВСУ ударили по жилым кварталам Херсона
Украинская армия нанесла удары по мирному населению Херсона, зная, что в этих районах не находятся российские военные.
Об этом на брифинге в Москве заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
По словам Конашенкова, российские средства ПВО перехватили все цели, выпущенные из украинской РСЗО «Смерчь».
«Вчера с 10.00 до 11.00 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации», – заявил Конашенков.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.