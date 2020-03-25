ВСУ уничтожают собственные укрепления

25.03.2020, Луганск, Сергей Вредников

Командиры ВСУ перед убытием с передовой в пункт постоянной дислокации в буквальном смысле шантажируют своих сменщиков, требуя значительные суммы денег за передачу своих укреплений, окопов и карт минных полей.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В вооруженных силах Украины имеет место практика продажи позиций и фортификационных сооружений убывающими в пункт постоянной дислокации подразделениями. Пытаясь всеми доступными способами повысить собственное благосостояние перед убытием в ППД командиры подразделений в буквальном смысле шантажируют своих сменщиков, требуя значительные суммы денег за передачу укреплений, окопов и карт минных полей. Очередной подобный инцидент произошел в зоне ответственности 72 отдельной механизированной бригады, во время её замены боевиками из 30 бригады», – сообщил Осадчий.

Так, согласно разведданным, один из командиров ВСУ вымогал у готовящегося к ротации комроты 50 тысяч гривен.

«По информации от нашего источника, командир роты из состава 72 бригады капитан Двачук прибыв в пункт временного размещения одного из подразделений 30 бригады, затребовал у его командира роты – старшего лейтенанта Негода, 50 тысяч гривен за передачу ротного опорного пункта, запасных позиций и карт минных полей.

В свою очередь офицер 30 бригады от сделки отказался, сославшись на отсутствие денежных средств и через двое суток, прибыв на ротный опорный пункт обнаружил его полностью разрушенным.

Все фортификационные сооружения и блиндажи были разобраны, некоторые из них уничтожены путем подрыва. Кроме того, большинство ходов сообщения оказались засыпаны, а все проводные линии связи, были оборваны. С минных полей сняты предупреждающие знаки», – рассказал представитель силового ведомства.

«Таким образом, оставшиеся без связи военнослужащие 30 бригады вынуждены восстанавливать уничтоженные предшественниками блиндажи, а также применять инженерно-саперные подразделения для определения границ минных полей. Отмечу, что боевики используют при этом мобильные телефоны с определением геолокации», – добавил Осадчий.