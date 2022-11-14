«ВСУ уже идут на Мариуполь, следующая стадия – Крым» – американский генерал

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Новости Украины

Пока американские «Хаймарсы» будут сковывать часть российских войск ударами по подходам к Крыму, другие подразделения ВСУ сделают бросок на Мариуполь.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, сейчас вокруг Херсона собираются возможности пользоваться «Хаймарсами» и другими дальнобойными ракетами против логистических организаций России, которые охраняют подходы к Крыму, помогут украинским силам, которые уже движутся к Мариуполю, они предоставят украинским силам возможность двигаться на юг», – вещал он.

«Думаю, речь идёт о 7-8 неделях. То есть, ещё два месяца боёв, и, на мой взгляд, украинские силы дойдут к той отметке, с которой смогут начать следующую стадию – это освобождение Крыма», – рассуждал Ходжес.