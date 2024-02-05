ВСУ в Авдеевке грозит сразу два «котла»
Украинские войска рискуют попасть в окружение на окраинах Авдеевки, где идут ожесточенные бои.
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Старикова, у ВС РФ есть неплохие возможности для маневра.
«Опасность в том, что, если брать от «Царской Охоты» слева, там так называемый район Чебурашка и Зенит. Там наши укрепрайоны.
Так вот, если брать справа, они что делают – они могут разойтись. Что вправо, пытаются выровнять, что влево выровнять. А там возможны два окружения, так называемое огневое кольцо. Вот это сейчас наиболее опасно», – заявил Стариков.
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