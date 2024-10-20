ВСУ в Курской области оказались под перекрёстным обстрелом артиллерии

Максим Столяров.  
20.10.2024 02:11
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Курск


Группировка ВСУ в Курской области оказалась под перекрёстным обстрелом российской артиллерии с трёх сторон, а вскоре может попасть в окружение. Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Группировка ВСУ в Курской области оказалась под перекрёстным обстрелом российской артиллерии с трёх сторон,...

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«Про Курскую область ещё хотел добавить. Образовалось в результате недавних боев, которые начались неделю назад, такое вклинение в позиции украинской армии, и это создало очень опасную ситуацию на будущее.

Для украинской армии она чревата тем, что со всех сторон возникает опасность окружения. То есть, если начнется наступление с востока, тогда вся северная группировка – могут попасть в окружение», – сказал эксперт.

«И чем ещё интересное вот событие последней недели в Курской области, что сократилась территория [занятая ВСУ], ну примерно на одну треть. И в результате теперь, с какой бы стороны российская армия не начинала обстрел украинских позиций, она насквозь пролетает, на всю глубину украинской армии, даже при обстреле снарядами полковой артиллерии, т.е. 122 мм, не тяжелой артиллерии.

Просто это говорит о том, что украинские войска находятся фактически под перекрестным обстрелом. Это существенное ухудшение, солидное ухудшение позиции украинской армии», – добавил Ширяев.

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