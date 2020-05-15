ВСУшник зарезал принуждавшего уважать ветеранов ВОВ сослуживца

15.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Затаив обиду после решённого с помощью физической силы спора на тему празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, военнослужащий убил спящего сослуживца и уснул рядом.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Низкий уровень воинской дисциплины, употребление алкоголя при несении службы на передовых позициях ВСУ и попустительство со стороны командиров, все чаще становится причиной совершения преступлений среди военнослужащих.

Так вечером 13 мая, трое военнослужащих 2 батальона 30 бригады ВСУ распивали спиртные напитки на взводном опорном пункте в районе населённого пункта Молодёжное. Вскоре дискуссия о прошедшем праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне переросла в неуставные взаимоотношения, в результате которой солдат Крапивка, отстаивавший право ветеранов войны гордиться своим подвигом, с помощью физической силы принудил собутыльников к уважению памяти предков», – сообщил Осадчий.

По его словам, один ВСУшников в ходе продолжения попойки решил отомстить обидчику.

«Оставшись в обиде на сослуживца, один из участников попойки солдат Мацюков, продолжил употребление спиртного и обнаружив, что все участники конфликта уснули, вонзил нож в межреберное пространство спящего солдата Капивка. После чего отправился спать.

Утром на позиции батальона прибыли дознаватели военной службы правопорядка, без труда установившие вину солдата Мацюкова, спящего рядом с убитым», – добавил представитель оборонного ведомства.

По полученной информации, на данный момент убитый Крапивка доставлен в морг Северодонецка, задержанный Мацюков дает признательные показания.