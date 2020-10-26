26.10.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Происшествия, США, Украина
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ВСУшники начали умирать после испытания американской вакцин


США проводят испытания препаратов от коронавирусной инфекции на украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга начальник Управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся у нас информации, в одной из лабораторий расположенной в районе населённого пункта Старобельск на базе медицинского центра «Medical City» проводились испытания на военнослужащих ВСУ заразившихся коронавирусной инфекцией, на предмет взаимодействия организма человека с вакциной. Так, 20 октября, прототип вакцины был введен двенадцати отобранным боевикам 24-й бригады, из которых восемь имели положительный тест на коронавирус.

В результате действия вакцины, состояние зараженных военнослужащих стремительно стало ухудшаться, один из военнослужащих старший солдат Губенко скончался. Официальной причиной была названа пневмония, спровоцировавшая острую сердечную недостаточность. Однако американские биологи отмечают, что это уже не первый летальный исход, после введения препарата бойцам.

Украина стала полигоном для американских биологических экспериментов в разработке новой вакцины от коронавирусной инфекции, что подтверждается Международной организацией здравоохранения», – сказал офицер.


Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорую поставку в ВСУ американских вакцин.

«На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в зоне «ООС», с целью повышения своего рейтинга и поднятия морально-психологического состояния военнослужащих, в зону ответственности ОТГ «Север» спланировано прибытие президента Украины Зеленского.

Так, по поступившей нам информации, в ходе общения с военнослужащими проходящими службу в зоне «ООС» Донецкой области, Зеленский пообещал, что в скором времени препарат американского производства от коронавируса будет поставляться в подразделения «ООС», умолчав при этом про имеющиеся три летальных случая от применяемой вакцины», – резюмировал офицер.

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