12.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Украинские каратели обстреляли населенный пункт и получили жесткую ответку

Новости УкраиныУкраинские боевики в Донбассе обстреляли ряд населённых пунктов, однако получили ответ от защитников Донбасса,...

Украинские боевики в Донбассе обстреляли ряд населённых пунктов, однако получили ответ от защитников Донбасса, в результате чего один каратель был убит и ещё один ранен.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донецком направлении каратели из 15-го мотопехотного батальона «Сумы» 58-й мотопехотной бригады по приказу Кащенко с позиций в районе населённого пункта Водяное обстреляли из 120-мм минометов поселок шахты «Октябрьская» на окраине Донецка, выпустив восемь мин», – говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждения получили четыре жилых дома – по адресам ул. Абросимова д. 35, 37 и ул. Башкирская д.124, 126.



Действуя согласно указаниям главы ДНР Дениса Пушилина, защитники Донбасса открыли ответный огонь по украинским позициям, в результате один боевик убит и ещё один ранен.

Также в ведомстве сообщили, что украинские боевики обстреляли:

посёлок Коминтерново, выпустив по нему пять 120-мм мин;

район села Ленинское, выпустив по нему десять гранат АГС и две гранаты РПГ;

посёлок Весёлое, выпустив по нему десять гранат РПГ и четырнадцать гранат АГС.

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