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23.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Скандал, Украина
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ВСУшников оставили замерзать на передовой без топлива и зимнего снаряжения

Комиссия штаба «ООС» выявила в бригаде ВСУ на передовой отсутствие автономных печей отопления, твердого топлива к ним, а также недостаток зимней одежды и индивидуальных средств бронезащиты.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«21 января для проверки размещения подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, прибывших на замену подразделений 72-й бригады, прибыла комплексная комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север».  В ходе проверки комиссией было выявлено отсутствие автономных печей отопления и твердого топлива к ним, а проведение строевого смотра личного состава бригады показало необеспеченность личного состава зимней формой одежды и индивидуальными средствами бронезащиты», – рассказал Марочко.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащий ВСУ скончался в зоне «ООС» от воспаления легких из-за низкого уровня медицинского обеспечения.

Также в Народной милиции ЛНР сообщали, что из-за антисанитарных условий проживания военнослужащих и неправильной вакцинации личного состава в рядах ВСУ вспыхнула эпидемия гепатита А.

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