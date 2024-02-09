Вся беглая антироссийская медиа-тусовка в Европе стоит дешевле танка – скандалистка Овсянникова

Елена Острякова.  
09.02.2024 18:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Иноагенты, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Финансы


Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной студии Первого канала, не смогла устроиться ни в одно эмигрантское СМИ в Европе. Она объясняет это крайней скудостью их бюджетов.

Об этом она заявила в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, устроившая в марте 2022 года «антивоенный» демарш в новостной...

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«Это очень маленький пласт журналистики. Все они находятся на дотациях у Евросоюза. Вчера я общалась в Амстердаме с главным редактором «Москоу Таймс», и он сказал, что годовой бюджет всех российских оппозиционных медиа меньше, чем один танк «Леопард». Они способны зарабатывать только 25% от своего вещания. Остальное — на грантах, дотациях, донатах. Вся наша оппозиционная журналистика выглядит достаточно печально», – сказала Овсянникова.

Сама экс-редакторша тоже пыталась разжиться грантами и организовать оппозиционную медиагруппу во Франции, однако ей отказали.

Грандионзный скандал, связанный с безденежьем эмигрантских СМИ закатила на прошлой неделе еще одна беглянка — бывшая светская львица Божена Рынска (на фото). «Новая газета Европа» заказала ей статью о былых тусовках в Москве. Сторговались на 400 евро гонорара, но заплатили Божене всего 200. «Львица» закатила истерику в соцсетях.

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