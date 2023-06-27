Второго путча против Путина не будет – американский дипломат

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Президент России Владимир Путин останется на посту еще надолго.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, ныне помогающий киевскому режиму с санкциями и сотрудничающий с офисом президента Украины, , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макфола, очередной попытки переворота в России в ближайшее время не предвидится.

«Я полтора года назад написал статью, где сказал, что его решение атаковать Украину – это конец системы Путина. Что я имел в виду? Не конец Путина личного плана – он будет надолго. Жалко, но это мой прогноз, я не вижу движения или оппозиции, второго путча против него в ближайшее время – нет», – заявил Макфол.