Второго путча против Путина не будет – американский дипломат

Анатолий Лапин.  
27.06.2023 11:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, мятеж, Политика, Россия, США


Президент России Владимир Путин останется на посту еще надолго.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил экс-посол США в России Майкл Макфол, ныне помогающий киевскому режиму с санкциями и сотрудничающий с офисом президента Украины, , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин останется на посту еще надолго. Об этом в эфире телеканала...

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По мнению Макфола, очередной попытки переворота в России в ближайшее время не предвидится.

«Я полтора года назад написал статью, где сказал, что его решение атаковать Украину – это конец системы Путина. Что я имел в виду? Не конец Путина личного плана – он будет надолго. Жалко, но это мой прогноз, я не вижу движения или оппозиции, второго путча против него в ближайшее время – нет», – заявил Макфол.

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