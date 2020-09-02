Второй акт провокации: Навальный отравлен «Новичком», заявили в Германии

02.09.2020, Москва, Михаил Рябов

Доставленный на лечение в Германию либерал Алексей Навальный был отравлен ядом «Новичок», говорится в заявлении немецкого правительства. Как и предсказывалось, скандал вокруг российского оппозиционера может быть использован для нового пакета санкций против Москвы. Доводы о том, что Кремлю было невыгодно травить Навального на Западе традиционно отвергаются.

«По инициативе клиники Шарите специализированная лаборатория Бундесвера провела токсикологический анализ образцов Алексея Навального и однозначно установила наличие в них следов использования химического нервного агента группы «Новичок»… Федеральное правительство ФРГ осуждает эту атаку. Российское правительство должно объяснить этот инцидент… Также федеральное правительство проинформирует своих партнеров по ЕС и НАТО о результатах расследования <…> и обсудит адекватную совместную реакцию в свете российских возражений», – говорится в правительственном пресс-релизе.

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«Вот и все. Тайное стало явным, очевидное – медицинским. Фактом. Навальный отравлен «Новичком». То есть государством», – тут же объявил московский либерал Дмитрий Гудков.

«Рубль падает на заявлении правительства ФРГ об очевидном отравлении Алексея Навального», – похоже, не без злорадства сообщает в своем блоге главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Однако российские наблюдатели обращают на абсурдность выдвинутых обвинений.

Леонид Ринк, разработчик упомянутого немцами яда, уже заявил, что «симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком».

«Если это «Новичок», то почему все вокруг живы? Почему не выпиливают скамейки-двери как в Солсбери? Англичане перегнули или немцы не догибают? Почему вместо оцепления и костюмов химзащиты легкомысленная записка на двери «Здесь лежит Навальный?» – рассуждает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Аналогичные доводы приводит и военкор Александр Коц.

«Тут, конечно, пытливый исследователь вспомнит, как в Солсбери перекрывали районы, ходили инопланетяне в желтых костюмах, как в клинике, где лежал Скрипаль, отгораживали шлюзами целое отделение. Как душегубы из соображений безопасности уморили кота и сравняли с землей семейное гнездо экс-сотрудника ГРУ…

Самолет-то, на котором Навального перевозили, теперь сжечь наверно надо. Вместе со скорой, на которой его везли в клинику. Да и с врачами, которые с ним контактировали без химкостюмов. Чтоб не мучались…

Любопытны только две вещи. Покажут ли нам теперь когда-нибудь Навального. И по какой сфере ударят новые санкции. Кстати, в правительстве ФРГ сегодня же (совпадение!) заявили, завершение строительства «Северного потока-2» не зависит от ситуации с отравлением», – комментирует Коц.

«А почему Навальный не отравил всех остальных? Пассажиров, с которыми летел одним самолётом? Омских врачей, которые его лечили? Своих соратников? Немецких врачей? Все ведь были без спецкостюмов, а «новичок» – нам рассказывали после Солсбери – очень опасен. Вопрос!» – поддерживает телеведущая Ольга Скабеева.

«Все очень знакомо по временам «отравления Ющенко», который затем выжил, стал на этой волне президентом, а через 15 лет главный военный прокурор Украины Матиос сказал, что доказательства отравления нет. Выживет ли теперь Навальный в Шарите – это ещё вопрос, но вот куда клонят немцы, чего добиваются? Неужели хотят сделать Навального президентом? Не похоже… За здоровье Навального теперь свечи нужно ставить каждый день», – отмечает журналист Кирилл Вышинский, вышедший из украинской тюрьмы по обмену.

Живущий в Берлине политолог Александр Сосновский полагает, что в ближайшее время Навальный, если выживет, навсегда исчезнет, воспользовавшись программой защиты свидетелей.

«Ждем в ближайшее время новостей о том, что Навальный «пропал». А хомячки могут закупаться носовыми платками и искать себе нового идола для поклонения», – прогнозирует Сосновский.