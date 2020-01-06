Вучич раскритиковал Черногорию за антисербскую политику

06.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Попытка властей Сербии отговорить Черногорию от принятия антиправославного закона «О свободе вероисповедания» являются не вмешательством во внутреннюю политику соседнего государства, а стремлением защитить интересы сербского народа, которым этот закон угрожает.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как президент, я считаю, что для Сербии жизненно важно обеспечить выживание нашего народа в Черногории. Поэтому важно, чтобы мы жестко отреагировали на грубую кампанию по ассимиляции сербов», – сказал Вучич.

По его мнению об антисербской политике черногорских властей свидетельствует тот факт, что Черногория направила официальную делегацию в хорватский Книн для празднования годовщины операции «Шторм», в итоге которой более 250 000 сербов были изгнаны из Хорватии.

«Мы спокойно отреагировали на это и уважаем ваше право принимать решения. Но вы осмелились читать нам лекции о том, как нам надо действовать, хотя мы предприняли все необходимые меры, чтобы защитить ваше посольство в Белграде. Мы привлекли 1000 полицейских. Никто не хотел врываться в посольство или проявлять агрессивные намерения, за исключением нескольких безответственных людей, которые хотели поджечь флаг», – сказал Вучич, комментируя недавние протесты православных студентов у посольства Черногории в Белграде.

Он сообщил, что уже провел несколько встреч с Патриархом Сербии Иринеем, на которых обсудил последние события в Черногории. Вучич поблагодарил представителей сербской общины, политических партий, мэров городов в соседней стране за готовность поддержать его решение о приезде на Рождество на север страны, которое он был вынужден в итоге отменить в связи с истерией представителей черногорского политического истеблишмента.

Президент Сербии пошутил, что он не ожидал, что его личный визит в храм на севере Черногории заставит местные власти позвать НАТО. При этом он выразил готовность обсудить ситуацию с лидером Черногории Мило Джукановичем и пригласил его в Сербию.

«Они интерпретируют это как свой внутренний вопрос. Я вижу жестокие нападки на меня и на политику Сербии. Я не консультировал лидеров политических партий в Черногории. Я обязан выслушать их. Я высказать свою точку зрения, но не давать советов. Это их дело», – сказал президент.

Также он отметил, что никто из глав стран Европейского союза не звонил ему, чтобы убедить не ехать в Черногорию на Рождество. Вучич сообщил, что говорил с госсекретарем США (Робертом) О’Брайеном, но не о Черногории. При этом он выразил удивление тем, что посол США в Черногории раскритиковала сожжение черногорского флага в Белграде, но «не заметила» избиение священников в Черногории.