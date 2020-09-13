«Вы настоящие убийцы!» – смелая женщина в Кривом Роге указала нацисту его место

13.09.2020, Киев, Игорь Шаповалов

В Кривом Роге местная жительница в лицо бандеровскому провокатору заявила, что её город – это русская земля, а в Донбассе идёт война против убийц-фашистов.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети бандеровский видеоблогер Александр Колым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как националист заявился в магазин женского нижнего белья и начал приставать к продавщице, задавая ей провокационные вопросы, даже несмотря на то, что женщина, ссылалась на занятость, неоднократно просила провокатора покинуть помещение.

«Это земля не Украины, это русская земля! Украина воюет, только не с Россией, а с вашими бандерами, и у вас гражданская война. Вы наглые, вы разбой учинили, у меня родственники живут в Мариуполе – они видели это собственными глазами. Вы людей обираете, обгаживаете, убиваете. Вы настоящие убийцы…

Я здесь живу. А ты что здесь делаешь – не знаю. Я родилась в Советском Союзе. И буду в нём жить. И люблю жить», – заявила женщина.

«А вы знаете, за что ребята погибли в Донбассе?» – спросил провокатор.

«За то, что они людей убивали. Не надо было на них нападать. У меня там в Донецке очень много родственников, и очень многие рассказывали, как это всё происходило. Не надо было людей убивать.

Россия не убивала. Четырнадцать тысяч людей убили вы, Украина. Сами своих убиваете. Сами гадите, сами делаете, сами наживаетесь. Вы занимаетесь настоящим разбоем», – ответила местная жительница.

После этого националист подошёл к «уголку покупателя», пытаясь запечатлеть на камеру информацию о магазине, однако женщина ему этого сделать не позволила и прогнала прочь.

«Про бандеровцев и руцьку землю. Народ свино-собачий! Город Кривой Рог! Это п*здец», – написал блогер под опубликованным видео.

Произошедшее также прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Богдан Безпалько.

«Есть женщины в русских селеньях. Несмотря на весь вал лжи и украинизации, люди сохраняют историческую память. Украинский блогер, наверное, испытал лёгкий инфаркт», – написал Безпалько.