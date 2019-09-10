Выборы прошли, и харьковский проспект Жукова снова стал проспектом Григоренко

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Харьковский окружной административный суд признал возвращение горсоветом проспекту Петра Григоренко прежнего имени в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 № 1667/19 «О рассмотрении электронной петиции», — омтечается в Едином реестре судебных решений.

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Весь судебный сбор суд решил взыскать с Харьковского горсовета. Решение суда обнародовали 9 сентября.

Напомним, что 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова. Произошло это накануне выборов в ходе которых мэжр Харькова Геннадий Кернес был одним из лидеров не преодолевшего в итоге пятипроцентный бврьер и не попавшего в Раду Оппозиционного блока. Возврат проспекту имени Жукова был одним из предвыборных обещаний Кернеса, оказавшихся в итоге лишь пиар-ходом.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель экс-нардепа, главы праворадикальной партии Национальный корпус Андрея Билецкого, который просил отменить решение горсовета.

“Проспекта имени украинофоба не будет. Пока настораживает, что суд принял во внимание только процедурные нарушения при отмене декоммунизации не были проведены общественные слушания. Хотя переименование назад в Жукова нарушает сам закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине».

Поэтому будем следить за руками реваншистов и больно по ним бить, в случае чего”, – написал сегодня Билецкий в своем телеграм-канале..

Напомним, в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко. 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.