Выдвинуто обвинение гражданину РФ – участнику антирусского погроме

10.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Главное следственное управление Следственного комитета РФ объявило в розыск жителя Екатеринбурга Юрия Изотова, причастного к нападению на Российский центр науки и в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Следкома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следствием установлено, что 18 февраля 2018 года Юрий Изотов совместно с Михаилом Агафоновым, также являющимся гражданином России, и иными лицами принял участие в антироссийской акции, организованной руководителем «Организации украинских националистов» Николаем Коханивским. В ходе акции Изотов и другие участники украинских националистических организаций напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна, причинили крупный материальный ущерб, нарушив нормальный режим работы учреждения», – отмечается в сообщении.

Также указывается, что в действиях Изотова «усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, совершенное в целях осложнения отношений между Российской Федерацией и Украиной (ч. 2 ст. 360 УК РФ)».

Ему заочно предъявлено обвинение, а следствие приняты меры к организации международного розыска.

По данным источников «ПолитНавигатора», в настоящее время Изотов скрывается на территории Грузии, к властям которой он обратился за политическим убежищем.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве реальный срок получил экс-министр транспорта Украины, бросавший камни по зданию российского посольства в Киеве.