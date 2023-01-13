«Выход на границы 1991 года без свержения руководства РФ ничего не даст» – боевик «Азова»*

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Если не уничтожить Россию, она и дальше будет шантажировать весь мир превращённой в «щит Европы» Украиной.

Об этом в своём видеоблоге заявил боевик признанного в РФ террористическим нацполка «Азов» Родион Кудряшов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом экстремист на голубом глазу начал рассказывать о «зверствах русских», которые якобы выпускают фосфорные заряды и засыпают украинскую территорию минами-лепестками, чем отличались как раз ВСУ, терроризирующие Донецк.

«ВС России шантажируют весь мир и нашу страну, и не боятся брать в окружение и в плане шантажа выставлять ЗАЭС, не стесняются угрожать ядерным оружием, которое они хотят применить чуть ли не по территории Европы, в случае каких-то экстренных ситуаций. Также ВС России не прекращают использовать запрещённые как именно инженерные боеприпасы, так и артиллерийские, такие как фосфорные заряды, такие как мины в виде «лепестков». Поэтому в случае тотального проигрыша и тотального бегства армии РФ из Украины, я допускаю возможность, что Россия может применить что-то этакое, потому что это именно в стиле России», – вещал Кудряшов.

По его словам, альтернативы свержению руководства РФ нет.

«Поэтому первая на сегодня задача – полностью освободить территорию Украины, относительно того, что прописано у нас в Конституции, границы 1991 года, и потом переходить уже к свержению диктаторского режима, который есть в России. Потому что пока этого не произойдёт, Россия будет дальше шантажировать весь мир, а предметом шантажа, как видите, может и останется наша страна, которая будет таким щитом, который будет защищать Европу. Но боевые действия, к сожалению, будут происходить у нас на территории, и угрожать будут именно нашим территориям и нашему народу», – трепался нацист.

*-организация запрещённая и объявленная в РФ террористической