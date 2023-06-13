«Высадим десант на левом берегу»: генерал ВСУ признал, что разрушение Каховской дамбы выгодно Украине

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 13:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 468
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Разрушение плотины Каховской ГЭС выгодно ВСУ, которые получают возможность высадить десант на левом берегу Днепра.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.

Разрушение плотины Каховской ГЭС выгодно ВСУ, которые получают возможность высадить десант на левом берегу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То, что вода смыла первую линию обороны, это чудесно, но нужно понимать, что враг строил не одну и не две линии обороны. Второе: нужно учитывать, что как раз от Каховки до самого Крыма – огромное количество каналов, которые идут не только вдоль движения на Крым, но и перпендикулярно», – сказал Кривонос.

По его словам, ВС РФ могут использовать эти каналы непосредственно как искусственные инженерные сооружения.

«Но что нам дает 5 – 15 километров? То, что мы при правильной реализации десантной операции можем высадить свои подразделения и уже закрепиться на левом берегу. Это будет тяжело, с учетом грязи болот, но между тем дает нам абсолютно нормальную возможность захвата плацдарма на левом берегу», – считает генерал.

Он добавил, что «в этом затоплении есть и позитив для наших операций».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть