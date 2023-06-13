«Высадим десант на левом берегу»: генерал ВСУ признал, что разрушение Каховской дамбы выгодно Украине
Разрушение плотины Каховской ГЭС выгодно ВСУ, которые получают возможность высадить десант на левом берегу Днепра.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.
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«То, что вода смыла первую линию обороны, это чудесно, но нужно понимать, что враг строил не одну и не две линии обороны. Второе: нужно учитывать, что как раз от Каховки до самого Крыма – огромное количество каналов, которые идут не только вдоль движения на Крым, но и перпендикулярно», – сказал Кривонос.
По его словам, ВС РФ могут использовать эти каналы непосредственно как искусственные инженерные сооружения.
«Но что нам дает 5 – 15 километров? То, что мы при правильной реализации десантной операции можем высадить свои подразделения и уже закрепиться на левом берегу. Это будет тяжело, с учетом грязи болот, но между тем дает нам абсолютно нормальную возможность захвата плацдарма на левом берегу», – считает генерал.
Он добавил, что «в этом затоплении есть и позитив для наших операций».
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